Me excuso con la ciudadanía por no haber comprendido sus reclamos: Claudia López

Tras cumplir con el aislamiento y haber superado el covid 19, la alcaldesa de Bogotá Claudia López hizo una declaración a medios en la que aseguró que tuvo tiempo para reflexionar, escuchar y entender la magnitud de los reclamos de la ciudadanía que ha salido a protestar desde el 28 de abril.

En primer lugar, la mandataria ofreció excusas a los manifestantes.

“Después de escucharlos, quiero empezar por ofrecerle excusas a los jóvenes y a la ciudadanía por no haber comprendido desde el principio la magnitud de sus angustias y reclamos”, dijo.

Y agregó: “la que no estaba comprendiendo era yo. No hay un comité sindical haciendo un paro para cambiar una reforma. Hay un estallido social por la falta de empleo y oportunidades, hay una generación en rebeldía contra el abuso de poder y el abuso de la fuerza, y hay un reclamo profundo por cambiar una historia, no una Ley”.

Lopez también pidió perdón por los abusos policiales durante las movilizaciones.

“A los jóvenes, ciudadanos y familias agredidas en estas semanas debemos ofrecerles perdón, sin peros ni atenuantes, perdón por los abusos cometidos contra su legítima movilización y reclamos”, agregó.

La Alcaldesa también anunció que, con apoyo de la HRW, se entregará a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos las denuncias y evidencias recopiladas sobre violaciones a los derechos humanos durante el paro en Bogotá, y pedirá su asistencia para que una misión independiente ayude a esclarecer los hechos, y los canales de reparación y garantías de no repetición.

Asimismo, la Alcaldesa anunció que se dejará de “reaccionar a la jornada de paro de cada día, como si fuera exclusivamente un problema de bloqueo a la movilidad” y se comenzará por cambiar las prioridades en la destinación del presupuesto de la ciudad.

“Vamos a cambiar la destinación de dos billones de pesos del presupuesto de Bogotá para destinarlos a un programa de educación y empleo de emergencia para jóvenes y mujeres, de renta básica para todas las familias en pobreza extrema, de atención humanitaria para que nadie pase hambre, de nutrición y educación preescolar para cuidar a todos los niños y posibilitarles a sus mamás que puedan volver a trabajar,”, dijo.

La mandataria señaló que ese cambio en el presupuesto de la ciudad se presentará en detalle este martes y se convocará a sesiones extras al Concejo para su aprobación.

Además, anunció que Aunque aún hay riesgos por la pandemia, habrá reactivación de todos los sectores económicos de Bogotá a partir del 8 de junio con protocolos de bioseguridad.

Finalmente, Claudia López se dirigió a los jóvenes y les invitó a hacer tres exigencias: reforma a la policía, participación política y un plan nacional de rescate social y económico de la juventud.

“No le deleguen a otros su propia voz y representación, gánensela y ejérzanla y no se trancen por nada menos que esas tres victorias: una reforma para tener una Policía civilista, un pacto social que los incluya y su derecho a representarse directamente en el Congreso de la República. Que ese sea el legado de su generación. Que ese sea el legado de esta movilización”, concluyó.