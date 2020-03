¡Ojo! Así operará el pico y placa ambiental en Bogotá esta semana

El pasado jueves 5 de marzo, la Alcaldía Mayor de Bogotá anunció la declaratoria de una nueva alerta amarilla por mala calidad del aire, debido a las altas concentraciones de material particulado. Según ha confirmado la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, esta emergencia está relacionada con los incendios en la región de los últimos días.

Cabe recordar que en lo corrido del 2020 se ha registrado emergencia ambiental en dos ocasiones, pues la anterior duró once días y afectó al suroccidente de la capital. Sin embargo, en esta oportunidad la alerta amarilla aplica para toda la ciudad y por este motivo, la Alcaldía anunció una serie de medidas preventivas para mitigar el impacto ambiental y mejorar la calidad del aire.

Durante este fin de semana se decretó pico y placa provisional para vehículos particulares y motos los días sábados (de 6:30 A.M. a 6:00 P.M.) y domingo de (6:30 A.M. a 2:00 P.M.) según la terminación par o impar de las placas. No obstante, los taxis no entran en la medida.

Es importante señalar que a partir de este lunes 9 de marzo y mientras dure la alerta amarilla, habrá pico y placa de lunes a viernes desde las 6:00 A.M. hasta las 19:30 P.M. Para la industria, habrá restricciones desde la medianoche.

Por otra parte, en cuando a los vehículos de carga, la Alcaldía dio a conocer las restricciones que tienen en cuenta la concertación entre camioneros y Distrito tras las jornadas de protesta en el mes de febrero.



Así, la restricción para vehículos de carga queda de la siguiente manera:

Pico y placa para vehículos de carga de más de 20 años los sábados de 5:00 A.M. a 9:00 P.M (rotativo)

Pico y placa entre semana de 6:00 A.M. a 8:00 A.M. y entre las 5:00 P.M. y 8:00 P.M. (permanente)

Entre las recomendaciones emitidas por el Distrito se encuentran restringir la actividad física en exteriores para las comunidades vulnerables (niños mejores de cinco años, adultos mayores de 60 años y personas con problemas cardiorrespiratorios) y limpiar constantemente el polvo de las superficies del hogar.