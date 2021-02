Vuelven las clases presenciales a Bogotá tras superar el segundo pico de la pandemia

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que a partir de este martes 2 de febrero se levanta la alerta roja en la ciudad y se pasa a alerta naranja debido a la disminución consistente que se ha presentado en los últimos días, tanto en el número de casos activos de COVID-19 y en la ocupación de las UCI.

Gracias a esta decisión, volverán las clases presenciales a Bogotá de manera gradual y progresiva y con los protocolos de bioseguridad. Este regreso a clases se hará a partir del próximo lunes 8 de febrero para los colegios privados mientras que para los jardines y colegios públicos se llevará a cabo a partir del 15 de febrero.

En este sentido, jardines y colegios deberán cumplir los lineamientos establecidos por los protocolos del sector educativo, tener registro y aprobación de la Secretaría de Educación Distrital.

Para las universidades se estableció el regreso a clases presenciales con un aforo máximo del 35%, y podrán funcionar presencialmente entre las 10 a.m. y las 4 p.m. y en el horario nocturno entre las 7 p.m. y las 11 p.m.

De igual forma, desde este martes 2 de febrero a las 11:59 p.m. se levanta la cuarentena en las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) de Los Cedros, Castilla, Timiza, Fontibón, Garcés Navas, Boyacá Real, Tibabuyes, Suba y El Rincón.

Con respecto al pico y cédula, se determinó que seguirá rigiendo para establecimientos comerciales, públicos y bancarios. Aunque la medida no aplicará para restaurantes, gimnasios, sector cultural, parques de diversiones y temáticos.

En cuanto al comercio y otras actividades económicas, se anunció que los almacenes y centros comerciales podrán funcionar todos los días, de 10 a.m. a 11 p.m. Habrá control de aforo en comercio formal e informal.

El sector manufactura tendrá horarios de ingreso entre las 10 a.m. y 5 a.m. y el sector de la construcción entre las 10 a.m. y 7 p.m.

También se anunció la reapertura de parques metropolitanos, así como la ciclovía que volverá a funcionar por las rutas acostumbradas, a partir del próximo 7 de febrero, desde las 7 a.m. hasta las 2 p.m.