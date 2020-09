¿Cómo y cuándo usar TBT, FBF, YOLO, DIY y otras abreviaturas en redes?

En las redes sociales es muy común ver que las personas utilizan abreviaturas para recordar momentos, expresar sentimientos y referirse a personas importantes en su vida. Este lenguaje, aunque esté en inglés, se ha vuelto universal.

- TBT: Significa Throwback Thursday, y en español quiere decir jueves para recordar o jueves de antaño. Esta abreviatura es muy conocida y utilizada en Instagram.

- FBF: Flashback Friday o viernes del pasado, el cual se utiliza para las fotos viejas. Su uso es parecido al de TBT, pero en vez de subir la fotografía un jueves, se sube un viernes.

- FF: Follow Friday o viernes de seguir, sirve en Twitter para recomendar perfiles con el fin de obtener más seguidores.

- BFF: Best friends forever o mejores amigos por siempre, es utilizado para compartir fotos con las amistades.

Le puede interesar:

- YOLO: You only live once o solo se vive una vez, se utiliza para recordar a los seguidores que se debe disfrutar cada momento de la vida.

- XD: Es una abreviatura de una cara sonriente acostada y es utilizada en los chats de Facebook o WhatsApp para que las personas expresen que algo les pareció divertido.

- LOL: Laughing Out Loud o reírse en carcajadas, se utilizar para expresar que algo le pareció chistoso.

- IDK: I don’t know o no lo sé, se utiliza para responder algo que la persona no sabe.

- 11:11: Este número se utiliza como conexión con los ángeles, por tal razón, los internautas lo utilizan para pedir algún deseo.

- FTF: Face to face o cara a cara, se utiliza para expresarle a la persona que es mejor seguir con la conversación en persona.

- OOTD: Outfit of the day o atuendo del día, se utiliza cuando una persona quiere mostrar su look o vestuario del día.

- BAE: Before anyone else o antes que nadie, se utiliza para expresar el cariño que se tiene hacia otra persona.