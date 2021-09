¿Es realmente necesario bañarse todos los días?

En los últimos meses, varias personalidades de Hollywood como Mila Kunis y Ashton Kutcher revelaron que no bañan a sus hijos sino hasta cuando se puede ver la suciedad en ellos. Tras estas declaraciones, varios colegas salieron a confesar que tampoco veían necesario el baño diario.

Desde ahí, se abrió la conversación si es realmente necesario que una persona se bañe todos los días y cuáles serían las posibles repercusiones de esto.

En diálogo con CNN, Elaine Larson, profesora residente de la Academia de Medicina de Nueva York, explicó que el baño en los adultos depende de las actividades diarias que tenga la persona.

De acuerdo con Larson, una persona que no sale de su casa y no entra en contacto con gérmenes desconocidos no debería bañarse todos los días. Más para los adultos mayores, quienes con el lavado frecuente pueden terminar con piel seca y traer consigo efectos secundarios.

Según los expertos, sobre limpiar la piel puede acabar con microorganismos necesarios para este órgano.

Por otra parte, el doctor José Sánchez del Río explicó para la revista Vogue que el baño diario no es dañino siempre y cuando no sean por mucho tiempo “ya que el exceso de agua y la mayoría de los geles de baño y jabones resecan la piel y pueden hacer que se deshidrate”.

En cuanto al no bañarse diariamente, los expertos aseguran que debido al sudor y la grasa del cuerpo, es posible que se produzcan problemas irritativos y/o inflamatorios, y olor desagradable.

Debido a esto, es recomendable bañarse cada dos días, o, en caso de sudoración excesiva, una sola vez al día. Además, es recomendable no aplicar jabón en todo el cuerpo sino en el área de las axilas, la zona de la ingle y los pies, ya que son las que más segregan sudor.

Asimismo, es necesario que al momento de secar no frote con fuerza la toalla y aplicar crema hidratante para mantener saludable el manto lipídico.