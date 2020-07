[Foto] El murciélago gigante que ha generado impresión en redes sociales

En las redes sociales se volvió a viralizar una vieja imagen de un murciélago de un gran tamaño que ha generado impresión en los usuarios de internet.

Un usuario en Twitter publicó la foto y dijo que "¿Recuerdan cuando les dije que Filipinas tenía murciélagos de tamaño humano? Sí, esto era de lo que estaba hablando".

Posterior a que se viralizara el post, él decidió aclarar algunas cosas de la imagen, “ la foto de arriba (la que él publicó) ya es vieja, la especie está en vía de extinción y este es un animal vegetariano que se alimenta principalmente de frutas". A pesar del texto, muchas personas se aterrorizaron al imaginar a este animal volando por sus ciudades.

El hombre también aclaró que no llegan a tener el tamaño de un humano, sino que el máximo que pueden tener es el de un niño de seis años.

Por su parte, varios ciudadanos asiáticos han asegurado que en este país es normal ver este tipo de animales con este tamaño.

Remember when I told y'all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC