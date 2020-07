La realidad del trabajo en casa: niños interrumpen entrevistas en vivo

Una de las consecuencias de trabajar desde casa es que no se puede controlar lo que hacen tus familiares y eso, algunas veces, puede jugar una mala pasada.

Así le pasó a Dr. Clare Weham, quien hablaba en vivo para la BBC acerca del impacto local de la cuarentena, cuando su hija pequeña interrumpió la entrevista moviendo un portarretrato.

Lea en La W: Niña que critica final de ‘La Bella durmiente’ se vuelve viral

Luego de esto el periodista, quien estaba en estudio, le dice que el portarretrato se ve mejor en la parte de abajo del estante. Posteriormente la niña pregunta su nombre y se queda pensando en dónde ponerlo.

"Mummy, what's his name?" The charming moment an expert's daughter interrupts her live on TV 🦄 https://t.co/GKXX7M77Ik pic.twitter.com/G3y98teNZx

Asimismo pasó en Sky News, cuando el hijo de Deborah Haynes apareció en la presentación de la periodista para preguntar qué había de comer. La madre aceptó que el niño comiera dos galletas para poder seguir con su intervención televisiva.

Thank you for the lovely comments after my son’s impromptu appearance mid-live-broadcast. I can confirm that his high-stakes negotiating skills netted him two chocolate digestives https://t.co/OQRGiMNih2