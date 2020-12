TOP 10: En Navidad que no me llame la exnovia tóxica a decirme que me extraña y que el niño tiene los mismos ojos míos.

TOP 9: En Navidad que no me llame la empresa de seguridad para verificar si los movimientos que hay en la casa son normales o son sospechosos.

TOP 8: En Navidad que no me llame el jefe a decirme que no me trasnoche porque me necesita al otro día para terminar el informe de fin de año.

TOP 7: En Navidad que no me llame el supervisor de ventas de un almacén de electrodomésticos en Maicao para confirmar la compra que acaban de hacer con mi tarjeta de crédito por 12 millones de pesos.

TOP 6: En Navidad que no me llame una amiga a decirme que salió positiva en coronavirus, con la que preciso almorcé hace dos días.

TOP 5: En Navidad que no me llame el gerente de cartera del banco a confirmar mis datos para proceder con un cobro jurídico.

TOP 4: En Navidad que no me llame la contadora a decirme que la declaración de renta quedó mal hecha y que toca pagar sanción.

TOP 3: En Navidad que no me llame el amigo que venía de Estados Unidos al que le encargué comprarle el regalo a mi hijo para decirme que no lo pudo comprar y que ya se agotó.

TOP 2: En Navidad que no me llame el dueño de la lechonería del barrio a decirme que las lechonas salieron dañadas cuando ya nos las comimos.

TOP 1: En Navidad que no me llame Julio a decirme que necesita hablar conmigo seriamente sobre los resultados de El Leit Show.