Top 10: Soy viejo, pero no tan viejo si conocí la hermosa relación que había entre un lápiz y un cassette.

Top 9: Soy viejo, pero no tan viejo si después de usar el computador, tenía que ponerle el forro a la pantalla, a la torre, a la impresora, al teclado, a los bafles y al mouse y por último, apagar el estabilizador.

Top 8: Soy viejo, pero no tan viejo si el Netflix de mi casa era la parabólica y mis programas favoritos eran Risas y Salsa, Trampolín a la Fama, Laura en América, Los Choches, Karina y Timoteo, Torbellino y Nubeluz.

Top 7: Soy viejo, pero no tan viejo si mi papá tenía cuenta en Conavi, mi mamá compró su primer celular en Comcel, y en la casa subimos de estrato con TV Cable.

Top 6: Soy viejo, pero no tan viejo si cuando me hablan de Coco, Vainilla, Tomillo, Canela, Comino y Patilla, sé que me están hablando de un programa de televisión, y no de una receta culinaria.

Top 5: Soy viejo, pero no tan viejo si los stands up comedies de mi época eran con Los Hermanos Monroy, Enrique Colavizza, Los Tolimenses, El Flaco Agudelo y Carlos Donoso.

Top 4: Soy viejo, pero no tan viejo si me la pasaba todas las noches descargando canciones en Napster, y tengo un disco duro lleno de canciones en MP3.

Top 3: Soy viejo, pero no tan viejo si duré horas enteras repitiendo la escena de Sharon Stone en Bajos Instintos, hasta que me tiré el Betamax y mi papá tuvo que comprar un VHS.

Top 2: Soy viejo, pero no tan viejo si cuando cumplía años hacía miniteca en el salón comunal del barrio y tapaba las ventanas con bolsas negras de la basura.

Top 1: Soy viejo, pero no tan viejo si mis primeros romances virtuales fueron por ICQ, Messenger y LatinChat.