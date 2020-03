[Video] Los pingüinos que se pasean por zoológico como si fueran turistas

En el zoológico acuático Shedd Aquarium, ubicado en Chicago, una pareja de pingüinos ha sido la sensación en el lugar pues se han paseado por diferentes áreas observando con curiosidad los peces que albergan.

Este recinto tuvo que cerrar sus puertas como medida de prevención para evitar el contagio del Coronavirus Covid-19 pero Edward y Annie (como son llamados los pingüinos) se han encargado de darle la atención que necesitan los peces.

Por medio de sus redes sociales, el zoo ha compartido "la aventura" de estos animales para acercar un poco más a los usuarios de internet con el mundo marino.

Estos son los videos:

Penguins in the Amazon?! 🐧🌴



Some of the penguins went on a field trip to meet other animals at Shedd. Wellington seemed most interested in the fishes in Amazon Rising! The black-barred silver dollars also seemed interested in their unusual visitor. pic.twitter.com/KgYWsp5VQD