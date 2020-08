Yo siempre me engaño cuando...

Top 10: Cuando salgo de la ducha, me veo en el espejo y digo “ufff cómo estoy de bueno”.

Top 9: Cuando entro a comprar un jean y digo “señorita, por favor uno talla 30”, y después “bueno, páseme uno talla 32”, y después “bueno, páseme el 34”.

Top 8: Cuando estoy con todo el parche de amigos y digo “hágale, pidamos una fría y ya”.

Top 7: Cuando les juro a mis amigas que a ese man nunca, nunca, nunca lo vuelvo a llamar.

Top 6: Cuando después de comerme un buen almuerzo digo “eso qué, repitamos arrocito y papa, que mañana voy al gimnasio temprano”.

Top 5: Cuando me compro eso que deja la tarjeta al límite, pero me digo “frescooo, el próximo mes me cuadro”.

Top 4: Cuando la niña que me gusta, le hace like a mi foto, y digo “uyyy véala, la tengo loca”.

Top 3: Cuando le creo a mi mamá, “tranquila mija, todo pasa por algo, ese niño no le convenía”.

Top 2: Cuando el jueves me digo “hoy mejor descanso y no hago oficio, porque este sábado me levanto temprano, hago todo lo que no hice entre semana, dejo la casa organizada y arranco con pie derecho el lunes”.

Top 1: Cuando se voltean y me dicen “nunca me lo habían hecho así, eres el mejor”.