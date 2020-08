Señales para reconocer a un tacaño

Top 10: Cuando el personaje tiene plan ilimitado, pero llama y cuelga para que le devuelvan la llamada; o a donde llega pide el WiFi “oiga, ¿cómo es la clave?”.

Top 9: Cuando para la ‘vaca’ del guaro, dice que no pone lo mismo de los demás, que porque solo se tomó una copa.

Top 8: Cuando cada vez que llega la Navidad, dice que él no da regalos, porque no está de acuerdo con esas “tradiciones materialistas y de consumo”.

Top 7: Cuando la persona siempre está sin efectivo, nunca tiene tiempo para sacar del cajero, “oiga, me presta, ahora voy y saco al cajero”.

Top 6: Cuando siempre que va a un sitio, mira la carta de licores y dice “¿una cerveza $8.000? noooo, yo la compro al por mayor en Alkosto, y me sale a $1.800, ni de riesgos pido una cerveza acá ¡qué tal!”.

Top 5: Cuando la única forma de ir al cine, es en función matutina o 2x1 con la promoción de las tapitas, de resto, ni de riesgos, ¿pagar $20.000 por una boleta? nooo, con eso me compro cinco películas en San Andresito.

Top 4: Cuando al personaje no le importa que sean las 11 de la noche, no le importa que sea tarde y peligroso, él prefiere irse en bus porque le sale más barato que el taxi.

Top 3: Cuando el mesero pregunta: “¿y para tomar qué se les ofrece?” y el personaje responde: “a mí me trae un vasito de agua, pero del grifo, no hay problema ¿esa no la cobran, ¿verdad?”.

Top 2: Cuando todos cuadran la ‘vaca’ por WhatsApp para comprar las cosas del asado, y el tipo dice, “por fa alguien me presta, yo le pago cuando llegue” y obviamente, llega al asado, come sabroso y nunca le paga al que le prestó.

Top 1: Cuando tiene 37 años, tiene buen trabajo, y todavía no se va de la casa de los papás, que porque así se ahorra una platica.