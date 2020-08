La veo peluda cuando…

Top 10: Estoy caminando en un andén por la noche y me doy cuenta que alguien me sigue, me cambio de andén y el personaje también.

Top 9: Cuando mi mujer me dice, “mi amor, recuerda que el sábado viene mi mamá a almorzar”, y preciso se me había olvidado y había hecho un plan con mis amigos.

Top 8: Me llega un correo de la DIAN: “señor Julio Sánchez, lo invitamos a presentar su declaración de renta a más tardar”.

Top 7: Paso la tarjeta de crédito y el mesero dice: “Perdón señor, fondos insuficientes”.

Top 6: Me para un retén de la Policía en carretera, seguro algo tengo vencido: el SOAT, el pase, el extintor.

Top 5: En pleno domingo, 6:30 pm, se acerca mi hijo y me dice: “papi, tengo que hacer una maqueta del sistema solar”.

Top 4: Un viernes a las 5:00 pm me dicen que tengo que ir a la oficina de Recursos Humanos.

Top 3: Recibo un mensaje de texto de la niña que conocí hace un mes en una fiesta: “hola, tengo un retraso”.

Top 2: Tengo como fiebre, escalofrío, mocos, tos y comencé a perder el sentido del gusto.

Top 1: Mi mujer me dice: “mi amor, préstame tu celular, el mío se me descargó y necesito revisar una cosita”.