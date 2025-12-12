Heroína en formato pastillas, el nuevo modus operandi para introducir droga desde Colombia en España

Con esta operación se ha desarticulado la organización criminal encargada, presuntamente, de introducir el opioide en España y se ha interrumpido una nueva ruta.

La investigación, dirigida por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y el Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid, se inició sobre un traficante de heroína, conocido por los agentes, que se reunía en diferentes restaurantes de comida rápida para hacer los intercambios.

Durante los seguimientos, los agentes descubrieron que esta persona tomaba todas las precauciones, evitando ser descubierto: no utilizaba teléfono móvil, hacía paradas previas antes de llegar a las citas para cerciorarse de que no le seguían; además, se desplazaba en transporte público o en vehículos de alquiler con conductor y utilizaba gorras y gafas de sol para ocultar su aspecto físico.

Otro elemento que se dio a conocer tras la investigación, es que la organización criminal contrataba otras personas para que se encargaran de recibir la droga para posteriormente entregársela a ellos. De esta forma se cercioraba de que la policía no estaba rastreando los alijos.

Tras los hallazgos y las identificaciones los agentes establecieron un dispositivo policial e interceptaron una entrega de la droga a plena luz del día en el aparcamiento de un centro comercial, cuando los narcotraficantes se disponían a entregar ocho kilogramos de heroína en pastillas.

Las 5 personas detenidas tendrán que responder ante las autoridades por delitos de pertenencia a organización criminal y delitos contra la salud pública ingresando en prisión todos ellos.

