Tailandia y Camboya acordaron cesar los enfrentamientos, según Trump
El presidente dio las declaraciones tras una llamada con los líderes de Tailandia y de Camboya
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes 12 de diciembre, tras mantener una llamada con los líderes de Tailandia y de Camboya, que ambos países han acordado “cesar todos los disparos a partir de esta noche”.
Noticia en desarrollo...
