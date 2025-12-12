Internacional

Tailandia y Camboya acordaron cesar los enfrentamientos, según Trump

El presidente dio las declaraciones tras una llamada con los líderes de Tailandia y de Camboya

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images/Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes 12 de diciembre, tras mantener una llamada con los líderes de Tailandia y de Camboya, que ambos países han acordado “cesar todos los disparos a partir de esta noche”.

Noticia en desarrollo...

