A blindarse: 11 jugadores de Colombia corren riesgo de no estar ante Brasil

Once jugadores de la Selección Colombia jugarán condicionados este jueves ante Uruguay, si no se quieren perder el próximo compromiso de eliminatoria ante Brasil.



Lo dijo el mismo técnico Reinaldo Rueda sobre este tema que no pasa desapercibido para los jugadores, porque tratarán de hacer lo mejor ante Uruguay en Montevideo, pero tampoco querrán perderse el duelo venidero nada menos que ante el líder Brasil.

Le puede interesar:

Colombia, a cambiar la historia ante Uruguay en Montevideo



"Ese es un tema que me ha quitado horas de tranquilidad y de sueño; lo hablé con los muchachos y es difícil lo que se plantea porque vamos a enfrentar a un equipo muy intenso, entonces son inevitables los roces, las fricciones", señaló Rueda.

Y agregó el técnico que "de todas maneras los jugadores saben que tienen amarillas, pero también entienden que primero es sábado que domingo; no podemos pensar en Brasil sin jugar primero con Uruguay".

Jugadores que están en riesgo por otros partidos:

-Juan Fernando Quintero ante Chile por la fecha 10

-Daniel Muñoz ante Bolivia por la fecha 9

-Duván Zapata, Yerry Mina y William Tesillo en la fecha 8 ante Argentina

-Gustavo Cuéllar y David Ospina por la fecha 7 ante Perú

-Luis Díaz por la fecha 3 ante Uruguay en Barranquilla

-Cuadrado desde la fecha 4 ante Ecuador en la lamentable derrota 6-1

-Roger Martínez y Wilmar Barrios en la fecha 6 ante Paraguay