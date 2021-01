“A James hay que preguntarle en dónde se siente bien en el campo”: Jairo Arboleda

El exjugador del Deportivo Cali Jairo Arboleda pasó por los micrófonos de Peláez y De Francisco para hablar sobre la notificación que recibió del club para que no siguiera en el equipo.

“No lo esperaba y menos como me pasaron la información. Nadie dio la cara, el único fue el profesor que está ahora como director de nosotros, y digo de nosotros porque aún hago parte del equipo. No nos dieron una carta ni nada”, dijo.

“Estamos mirando si sale la liquidación bien hecha y todo”, agregó.

Por otro lado, explicó cuáles son las principales diferencias entre los jugadores de la actualidad con los de antes.

“Se nota en la parte técnica con la pelota en los pies. A veces creemos que somos mejor fundamentados que los europeos, pero ellos bajan un balón de 40 metros con el borde externo. A nuestros delanteros siempre la pelota se les va larga”, dijo.

“A los niños de 12 años ahora solo les enseñan que hay que ganar. El ‘pelado’ puede tener muy buena condición, pero si no la juega se lleva el grito de sus compañeros”, añadió.

Asimismo, reveló qué le pediría a James Rodríguez para cuando juegue en la Selección Colombia, pero también aprovechó para darle algunos consejos al DT Reinaldo Rueda.

“Osorio dice que hay que agarrarlo, explicarle que podemos jugar de varias formas y preguntarle en dónde se siente bien, pero no donde él quiera”, mencionó.