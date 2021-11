A Juan Carlos Osorio le gustaría seguir en América a pesar de la mala temporada

Juan Carlos Osorio, uno de los técnicos más ganadores y reconocidos de Colombia, está en la ‘cuerda floja’ en su cargo en el América de Cali luego de varios malos resultados que tienen al cuadro ‘escarlata’ fuera del grupo de los ocho.

Incluso, al ver los malos resultados y la presión de la hinchada, el América emitió un comunicado en el que aseguró que, si el equipo no clasificaba a los cuadrangulares finales, Osorio saldría del club sin cobrar ningún tipo de remuneración.

A pesar de este ultimátum al entrenador, en los últimos tres juegos ante el Tolima, Alianza Petrolera y La Equidad los resultados no han sido alentadores: 1 victoria, 1 empate y 1 derrota.

Y es que el periodista Carlos Arango informó a través de su cuenta de Twitter que a pesar de su fracaso en este semestre como DT del equipo caleño, Osorio desea seguir en el equipo americano y así demostrar que el reto no lo superó.

“El DT no se quiere ir, admite algunos errores y su intención es que le permitan seguir con América de Cali en el segundo semestre”, escribió.

Falta dos fechas en las que el equipo ‘escarlata’ buscará la hazaña y clasificar a la siguiente fase de la liga colombiana. No obstante, de no conseguir el objetivo, se esperará la determinación del club de si continúa o no Osorio dirigiendo al equipo.