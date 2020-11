“A veces me pregunto si la gente me seguirá queriendo”: Maradona en su última entrevista

La muerte de Diego Armando Maradona por un paro cardiorrespiratorio conmocionó al mundo entero y dejó a los medios de comunicación perplejos.

Y es que uno de los primeros medios en el mundo que dio la noticia fue El Clarín de Argentina, quienes pocas horas después del fallecimiento del ‘Pelusa’ revivieron su última entrevista.

Vea algunas de las preguntas que le hizo El Clarín a Maradona meses antes de su muerte:

¿Qué fue lo peor y lo mejor que le pasó?

El ‘Pelusa’ aseguró que “el fútbol me dio todo lo que tengo, más de lo que hubiese imaginado. Y si no hubiese tenido esa adicción habría podido jugar mucho más. Pero hoy eso es pasado, estoy bien y lo que más lamento es no tener a mis viejos”.

Pandemia de Coronavirus

“Pido que se acabe lo más pronto posible. Fue lo peor que nos pudo pasar, nunca había visto algo así y a Latinoamérica le pega más”, dijo.

El amor de la gente

“A las personas les estoy muy agradecido. Estuve mucho tiempo afuera y a veces uno se pregunta si la gente me seguirá queriendo, si seguirán sintiendo lo mismo”, afirmó.