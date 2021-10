¡Al ángulo! Luis Díaz derribó la ‘muralla’ del AC Milan con un golazo

El futbolista Luis Díaz se volvió tendencia en redes sociales luego de marcarle un golazo al AC Milan en la tercera jornada de la fase de grupos en la que su equipo, el Porto, venció con su anotación (1-0) al histórico equipo italiano.

El colombiano estuvo atento dentro del área ante un centro de uno de sus compañeros y, tras un rebote, logró rematar con pierna derecha venciendo al portero Ciprian Tatarusanu.

Con este nuevo gol, Díaz ya le ha marcado goles a equipos de renombre como Manchester City y Milan, estadística que espera aumentar en los próximos partidos de Champions League.

Perfectly placed by Lucho!



Luis Díaz scores his first Champions League goal of the season as Porto lead Milan by the minimum difference! 🇨🇴



pic.twitter.com/QXfbUvQ2Ww