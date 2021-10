Al-Rayyan no levanta y James sigue sin debutar

James Rodríguez sigue sin oportunidad de debutar con el Al-Rayyan de Catar, equipo que sigue cediendo ventaja en la liga local.



El colombiano se ha fijado como meta conseguir títulos con su nuevo club, uno de los más grandes del país, pero que esta temporada no ha logrado despegar.

James llegó con molestias físicas y aunque ya tiene el alta, todavía no fue tenido en cuenta por el entrenador porque continúa poniéndose a punto para estar a un nivel competitivo.



Mientras tanto, Al-Rayyan sumó una nueva derrota en Copa ante el Al-Wakra por 4-3, un duelo en el que no alcanzó el triplete de Yohan Boli para sumar ningún punto debido a la fragilidad defensiva del plantel.



La situación en la liga catarí tampoco es positiva. El equipo marcha quinto en la tabla de posiciones, con 6 puntos de quince posibles y a 9 unidades del líder Al-Sadd, equipo que dirige el español Xavi Hernández, que lleva un pleno de victorias.



El próximo duelo de Al-Rayyan será el 17 de octubre, como visitante ante el Lekhwiya por liga. Será una nueva oportunidad para que James presente su talento ante el público catarí.