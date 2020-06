América de Cali confirma la salida de Guimaraes

A raíz de la crisis que vive el fútbol colombiano por la suspensión de la liga, el América de Cali impuso una reducción en el salario de sus empleados. Sin embargo, el entrenador Alexandre Guimaraes y su cuerpo técnico no estuvieron de acuerdo con la medida.

En tal virtud, el América de Cali optó por suspender el contrato del entrenador brasileño y sus ayudantes.

"Le propusimos una reducción del 30% del monto global y no pudimos llegar a un acuerdo. Con él, como con todos los empleados que no pudimos llegar a un acuerdo pero que tienen contrato vigente, procedimos a hacer una suspensión. Una suspensión del contrato no significa que lo hemos dejado tirado. No hemos dejado de pagar su seguridad social y hemos seguido consignado unos dineros importantes para su sostenimiento”, explicó el presidente del América, Mauricio Romero.

Además, apuntó que el cuerpo técnico proponía una reducción del 17% a su salario, lo cual es imposible para la institución dadas las condiciones actuales.

Pese a la suspensión del contrato, la negociación con Guimaraes no ha terminado, pues todavía falta llegar a acuerdos frente a su desvinculación.

“Ahora hay que negociar cuanto le debemos y lo que le ofrecemos para buscar un mutuo acuerdo, seguimos en esa negociación y por eso no ha finalizado”, explicó el presidente Romero.

La dirección técnica del equipo será asumida, por ahora, por Jersson González.