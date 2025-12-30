Capturan con una granada y panfletos a presunto extorsionista en Kennedy y Bosa

Bogotá

Uniformados de la Policía lograron la captura de un hombre de 21 años en el barrio Palenque en la localidad de Kennedy por los delitos de extorsión y porte de armas, municiones o explosivos de uso privativo de las fuerzas militares.

La captura se dio luego de la denuncia de diferentes comerciantes que venían siendo víctimas de extorsión, quienes eran amenazados para que accedieran a sus exigencias económicas y no atentaran contra su integridad.

Una vez recopilados los elementos materiales probatorios, una granada de fragmentación, panfletos extorsivos y un celular, se pudo evidenciar que el hombre realizaba videos al interior y a las fachadas de los comercios, recopilando información personal que después utilizarlos en mensajes de WhatsApp para intimidar.

Así mismo, se están adelantando las investigaciones correspondientes para determinar si esta persona hoy con medida de aseguramiento en centro carcelario, pertenece al mismo grupo delincuencial involucrado en el homicidio de un joven el pasado 23 de diciembre en la localidad de Bosa.