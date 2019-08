Andrés Camilo Ardila estará en el UAE Team Emirates

Con tan solo 20 años, el colombiano nacido en Mariquita, Tolima, logró ser fichado por el UAE Team Emirates, frente a esto, el colombiano expresó que decidió ser parte de este equipo porque “es un equipo muy bueno y se está proyectando en la base de formar ciclistas jóvenes para el futuro y eso es importante. Ha sido la mejor elección.”

Sobre la recuperación de su rodilla, la cual lo dejó fuera del Tour de L'Avenir, expresó que: “la recuperación ha venido siendo muy buena, todavía no me he recuperado como lo tenía pensado, pero estoy a disposición del equipo Team Emirates, quienes me están ayudando con toda la recuperación.”

Para finalizar, Ardila dejó claro que: “mi sueño es ganar un Tour de Francia, no sé cuándo, pero hay que trabajar fuerte para lograrlo. Egan nos demostró que sí se puede.”