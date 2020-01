Arturo Reyes, tranquilo tras derrota contra Argentina

Tras la derrota en la primera jornada del Torneo Preolímpico Sub-23 2020 en el estadio Hernán Ramírez Villegas, el seleccionador nacional Arturo Reyes aseguró que se encuentra tranquilo con el equipo y que los jugadores tienen la actitud al 100 % para sacar el proyecto adelante.

“Todos los rivales son difíciles y complicados, todos los partidos son duros, pero una vez terminado el juego vimos la buena actitud de estos jugadores y saben que tienen un lindo reto, y quieren sacar adelante este torneo”, dijo Reyes en la rueda de prensa posterior al duelo.

El adiestrador explicó cuáles fueron las razones por las que sacó de la cancha al volante Jorge Carrascal, quien hasta el minuto de su salida era el jugador que más intentaba en el ataque colombiano. “Nosotros intentamos mantener dos honres arriba como atacantes, necesitábamos un jugador que abriera el campo y tuviera fuerza para ir y venir, porque Argentina juega muy bien en las transiciones”.

El objetivo de Reyes, según reveló, era sumar un hombre más arriba y abrir la zona derecha: “pienso que el cambio, tanto de Ricardo Márquez como de Iván Angulo, eran los correctos. Ellos hicieron un gran trabajo, desafortunadamente no pudimos empatar el juego”.

La Selección tendrá su segundo juego el próximo martes en el Estadio Centenario de Armenia ante Ecuador, rival que cayó goleado 0-3 ante Chile y será un hueso duro de roer en busca de un buen resultado para no perder aspiraciones de llegar a las instancias finales.

“Ya nosotros estamos esperando y preparando el próximo partido. Ya nos pasó una vez y vamos a enfocarnos en preparar el grupo para el juego contra Ecuador”, manifestó y a renglón seguido dijo que “Ecuador es un equipo con mucha fortaleza con su atacante Campana, es una selección complicada y difícil que se encontró con un hombre menos en el partido, pero será difícil como todos”, apuntó.

El técnico colombiano, ante las discrepancias del público, repitió que estaba enfocado en tratar de encontrar soluciones para llegarle a Argentina y recordó que en el fútbol la presión debe tomarse a favor “en este deporte siempre hay presión, ellos no son niños y tienen experiencia y vamos a sacar esto adelante con toda seguridad”.

Finalmente, el técnico argentino Fernando Batista aseguró que no sabe por qué salió Carrascal, pero que son decisiones que toman los entrenadores y hay que respetarlas. “No sabemos si estaba tocado o algo, pero en esas determinaciones de los técnicos rivales no me meto”, dijo tras destacar la victoria de su equipo ante un rival que contó con gran apoyo del público pereirano.