Así recuerda Carlos 'La Gambeta' Estrada su gol a Nacional en 1988

En diálogo con Deporte W Carlos ‘la gambeta’ Estrada, se refirió a la campaña Un gol por Tumaco encabezada por exfutbolistas profesionales provenientes de este municipio. Por medio de esta iniciativa buscan recaudar fondos e insumos para este lugar, el cual enfrenta un momento complicado por motivo de la pandemia que azota al mundo. Mencionó que por medio de un gol por Tumaco también buscan llamar la atención de entes gubernamentales y empresarios que puedan apoyar al municipio de Nariño.

“Principalmente tenemos el apoyo de la Diócesis de Tumaco, especialmente el Monseñor, él nos ha prestado la cuenta para que las personas puedan donar dinero y hay un centro de acopio ubicado en Bogotá donde se pueden dejar los insumos y los alimentos”. El número de la cuenta corriente es 894.994.008-14 de Bancolombia; por otro lado, los insumos y alimentos se recogen en la Calle 37 sur No 70B – 05 en Bogotá.

Se refirió a los goles que erró en el partido frente a Alemania en el mundial de Italia 90 “los tiempos de Dios son perfectos, si de pronto hubiese convertido esas dos oportunidades que tuvimos, quizá hubiéramos ganado a Alemania o de pronto nos hubieran hecho más goles ellos. Todo se dio para que la infinita tristeza que sentimos cuando nos anotaron faltando dos minutos, pudiéramos revertirla y sentir una de las más maravillosas y especiales alegrías que nos pudo dar el fútbol en la historia de Colombia”.

Habló sobre el error de Rene Higuita en el partido frente a Camerún, mencionó que hubo una tristeza colectiva pero que no le dijeron nada al arquero ya que recordaban los buenos momentos que había tenido previamente el portero colombiano “en ningún momento lo crucificamos, por el contrario, nos motivamos y resaltamos lo positivo que él hizo: contra Yugoslavia tapó un penalti cuando íbamos 1-0, contra Alemania fue una de las figuras (…) personalmente rescato siempre lo positivo de Rene”.

Describió el gol frente a Atlético Nacional que hizo en 1988 en el Atanasio Girardot, considera que es el mejor gol que anotó en su carrera “en ese momento hay un ‘fault’ en la mitad del campo, yo me ubico de espalda a la portería, cobra Vanemerak y me envía el balón, yo lo controlo, me voy perfilando con el balón, rebota en el suelo y queda en el aire a la altura de la rodilla en el muslo. Domino el balón con el muslo dos o tres veces y viene León Fernando Villa, le hago el sombrero, y me queda el balón en la cabeza, me desplazo con el balón en la cabeza dos o tres pasos, ahí Leonel me empuja y le pego al balón con la tibia”.

Para finalizar, agregó que fue una decisión equivocada celebrar en la pista ya que recibió un golpe desde la tribuna que casi lo deja ciego, añadió que en ese momento no fue el gol de la fecha, sin embargo, después se consideró el mejor del año y que incluso llegó a considerarse uno de los mejores en el siglo.

Le puede interesar: