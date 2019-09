Así vivió Pacojó Delgado el Mundial de básquetbol

Francisco José Delgado, periodista deportivo, más conocido como Pacojó Delgado fue el encargado de narrar el partido en donde la Selección España de Baloncesto ganó oro el mundial en Pekín, China.

Frente al papel que jugó el equipo contra Argentina, el comentarista expresó que: “El objetivo de España eran los Juegos Olímpicos, luego la medalla (…) Me da la impresión que la rotación era superior en la selección española a la argentina en mundial de baloncesto. España llegó un poco más fresca a la final".

Sobre lo que se puede esperar de Estados Unidos para Tokio 2020, dijo que: “Estados Unidos no se permite una “humillación”, esto es una humillación para ellos. Fueron con el equipo C. En los Juegos Olímpicos esto no va a pasar".