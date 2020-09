Atlético de Madrid confirma que Santiago Arias tiene coronavirus

El Atlético de Madrid confirmó en su cuenta de Twitter que el lateral de la Selección Colombia Santiago Arias dio positivo para COVID-19.

El equipo español resalta que el jugador colombiano habría adquirido el virus durante sus vacaciones.

Además de Arias, el delantero español Diego Costa también dio positivo en la prueba.

“Los jugadores de nuestro primer equipo se sometieron este jueves a las pruebas de pretemporada (…). Diego Costa y Arias dieron positivo durante sus vacaciones y actualmente se encuentran en aislamiento”, escribieron.

Our first team players underwent the pre-season tests on Thursday, except for those who are currently on international duty and Diego Costa and Arias, who tested positive during their holidays and are currently isolating.



