Atlético Nacional pierde frente al Vélez Sarsfield por la Copa Libertadores

El Atlético Nacional, que no ha desarrollado una buena campaña en el torneo Apertura local, espera recomponer su camino frente al Vélez Sarsfield, segundo de la Liga argentina, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.



En su último partido de la segunda fase, el Atlético Nacional perdió por 2-1 frente a la Universidad de Chile y, con los once puntos que sumó, alcanzó a clasificarse como segundo del grupo 8.



El Vélez Sarsfield argentino arribó a Medellín dispuesto a sacar un buen resultado, sin desconocer el nivel futbolístico de su rival, según lo aseguró el técnico Ricardo Gareca. "Venimos a hacer un buen partido y ojalá que toda la gente que vaya al estadio vea un encuentro entretenido, aunque reconozco que Nacional es un gran equipo. Independientemente que no ande bien en el torneo local, de todas maneras está haciendo una buena Libertadores", dijo.



En el último partido de la segunda fase, Vélez superó en calidad de visitante por 0-2 al Chivas de Guadalajara, y con doce puntos pasó como primero del grupo 7.



El partido de vuelta, en Argentina, se jugará el próximo 8 de mayo.