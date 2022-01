Mourinho: 'Lo más importante es que Guardiola sea feliz con su decisión'

José Mourinho, técnico del Real Madrid, dijo que "lo más importante" es que Pep Guardiola "sea feliz con su decisión" de dejar el Barcelona, algo que no haría él, que afirmó que lo que le desgasta es el período del año en el que no tiene partidos.



Como ocurrió con su segundo, Aitor Karanka, Mourinho no dejó palabras de elogio para Guardiola pero en su caso si mandó un abrazo al técnico catalán, que dejará su puesto a final de temporada, y le deseó que sea feliz.



"No tengo que comentar nada porque ha sido decisión suya. Cuando a los entrenadores nos echan somos todos merecedores de solidaridad y palabras positivas, de críticas a los clubes que echan a entrenadores con grandes trabajos realizados, pero el caso de Guardiola no tiene nada que ver con esto", opinó.



"Es una decisión personal, él sabe por qué y es él quien tiene que comentar lo que le hace más feliz en determinado momento. Por eso no existe ningún sentimiento contra el club ni de pena, es una decisión suya y lo más importante es que sea feliz con su propia decisión. Llevo doce años seguidos como entrenador y mi desgaste es en junio, que no tengo partidos y echo de menos jugar y entrenar", añadió.



Al destacar las diferencias entre ambos, Mourinho aseguró que "cada uno es como es" y que "hay que aceptar y respetar". Y terminó deseando lo mejor a Guardiola. "Le deseo que disfrute, que es lo más importante en la vida. Si para él disfrutar es salir del fútbol que lo haga. Le mando un abrazo".