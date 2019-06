¡Au revoir Brasil!, las suramericanas le dicen adiós al mundial femenino

Un gol de Amandine Henry en la prórroga (m.107) clasificó este domingo a la selección francesa para los cuartos de final de 'su' Mundial, después de firmar un sufrido ejercicio de supervivencia frente al equipo de Brasil (2-1).



La responsabilidad de la anfitriona atenazó por momentos a las 'bleues', exigidas por las expectativas que recorren Francia de norte a sur y de oeste a este.



Sobre las 23 internacionales elegidas por Corinne Diacre pesa desde su puesta de largo, el pasado 7 de junio en París, el deseo de verse compitiendo por el título el 7 de julio en Lyon.



La fase de grupos fue estadísticamente intachable, con 9 puntos de 9 posibles tras haber vencido a las selecciones de Corea del Sur, Noruega y Nigeria. Ocurre, sin embargo, que el crédito ganado en la fase preliminar no garantiza el avance en las eliminatorias.

