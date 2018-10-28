Barcelona (5) goleó al Real Madrid (1)

En la décima jornada de la Liga de España el Barcelona se mostró superior al Real Madrid en el primer tiempo del clásico y encarriló el encuentro (2-0) gracias a los goles del brasileño Philippe Coutinho y del uruguayo Luis Suárez.



Tras un buen inicio, el primer tanto de los locales no tardó en llegar con un disparo de Coutinho desde el interior del área a pase de Jordi Alba (min.11). A la media hora de partido, Luis Suárez, de penalti, anotó el segundo, una pena máxima que decidió el videoarbitraje (VAR).

En el segundo tiempo durante el minuto 50' Marcelo Vieira marco el primer gol para el Real Madrid, pero en el minuto 75' y 83' Luis Suárez marcó la diferencia que le daba el triunfo al Barcelona.

Arturo Vidal llegó con un gol al minuto 87' para finalizar el gran clásico español Barcelona 5 - 1 Real Madrid.