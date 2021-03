Cabal y Farah campeones del ATP 500 de Dubái

La pareja colombiana de dobles que era favorita a quedarse con el toreno, conquistó el ATP 500 de Dubái al superar en la final a la dupla croata de Nikola Mektic y Mate Pavic con un 7-6 en dos sets, en un partido que tuvo como duración de 2 horas. De este modo se adjudicaron un nuevo título para su historial.

Es el primer título de los colombianos en la temporada, y el número 17 que ganan juntos, el último gran logro de los tenistas colombianos fue el US Open de 2019. Precisamente este título junto con el Master 1000 de Roma y el torneo de Wimbledon son los éxitos más importantes que han conseguido a lo largo de su carrera, donde también se destacan el ATP 500 de Rio de Janeiro, ATP 500 de Barcelona y el ATP de Moscú entre otros.

