¿Por que Sneyder Pinilla no menciona a Carlos Trujillo, pese a las conexiones del senador?

En diálogo con Sigue La W, el senador del partido Verde Ariel Ávila, se refirió a las graves acusaciones del exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Sneyder Pinilla, en contra de la consejera Presidencial para las Regiones Sandra Ortíz, el presidente del Senado Iván Name, a quienes señaló de recibir coimas de recursos públicos en el escándalo de los carrotanques.

Al preguntarle por el papel que habría jugado el senador conservador Carlos Trujillo en el escándalo y por qué peses a sus conexiones políticas en contratos de la Unidad, no fue mencionado por Pinilla, Ariel Ávila contestó:

“Sorprende que haya gente que no salga mencionada. Hay preguntas que rondan sobre lo que dijo Pinilla. ¿Quién le dio la orden a Olmedo para que entregara esa plata? Pareciera que hay alguien, ¿Olmedo le da la orden a Sneyder?; ¿Cuándo fue exactamente que se entregó esta plata?; ¿O fueron dos entregas? Primero dice que era para la reforma a la salud luego dice que antes de elecciones. ¿Hubo después una entrega este semestre o el año pasado? Debe haber videos en los sitios... por qué no aparece otro montón de gente. Será la Corte y la Fiscalía quienes determinen qué ocurrió”, aseguró.

El senador del partido pidió reformar entidades como la UNGRD, focos de corrupción.

“La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres fue el foco de corrupción de Iván Duque y creo que va a ser el foco de corrupción del gobierno Petro, eso significa que hay un montón de instituciones que por más que uno ponga a la hermana Teresa de Calcuta hasta que no se reforme eso por dentro, va a ser muy difícil. El Estado tiene que hacer algo porque o si no va a ser el pan de cada día”, afirmó.

Sobre los acuerdos de cargos directivos en el Congreso o incluso la carta blanca a senadores para poner sus fichas en entidades del Estado, Ariel Ávila aseguró:

“Se me va a venir medio mundo encima pero... la elección del Congreso el 20 de julio pasado se hizo donde ganó Name, estábamos compitiendo Inti, yo, al final quedó Angélica y Name, la termina ganando Name con los votos de la oposición. Ese fue un acuerdo que se hizo para el tema del Contralor por eso están acelerados para elegir Contralor antes del 20 de julio. Y la elección de las próximas mesas directivas donde todo indica que va a ganar Efraín Cepeda que fue ya presidente del partido Conservador, se hace bajo una negociación del Procurador. Y yo tengo mucho miedo que sea el cuestionado Contralor Pipe Córdoba, contralor en la época Duque que fue el que se graduó en derecho en dos años y media y una Maestría en 5 meses que no tiene cómo justificar. Hay que entender que por debajo de estas mesas directivas cuando alguien dice quién ganó y cómo ganó se mueve mucha cosa. Y lo que ocurra este 20 de julio muestra es quién tiene el poder en la nueva Procuraduría una vez salga Margarita Cabello”.