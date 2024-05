Alias ‘El Canoso’ relaciona a Carlos Mattos con el asesinato de tres líderes indígenas

En diligencia de testimonio ante el despacho de la magistrada de la JEP, Ana Caterina Heyck, y enmarcada en el caso de violencia contra comunidades indígenas (Caso 09), el exjefe paramilitar del Bloque Tayrona, José del Carmen Gelvez, ‘El Canoso’, relacionó al empresario Carlos Mattos como uno de los presuntos responsables del asesinato de tres líderes indígenas de la comunidad Arhuaca en 1990.

Se trata de los líderes Ángel María Torres, Luis Napoleón Torres y Antonio Hugues Chaparro, quienes fueron ultimados en medio de señalamientos estigmatizantes de estar detrás del secuestro de integrantes de la familia Mattos como José Mattos, en alianza con la guerrilla, de acuerdo con el testimonio de ‘El Canoso’ ante la JEP.

Según ‘El Canoso’, previo a los hechos, asistió a una reunión en la oficina de Carlos Mattos en Valledupar (Cesar), en compañía de José Mattos, del supuesto para-empresario Alfonso Macías Vargas, de Adán Rojas líder del grupo paramilitar ‘Los Rojas’, y los tenientes Wilson Ramírez y uno de apellido Novoa, en la que Carlos Mattos responsabilizó a los Arhuacos por el secuestro de una hermana, y por ende, es la única razón por la cual se habría perseguido a los indígenas, porque no tenían más razones.

“El día que yo fui a la reunión esa que le comento en la oficina de él, lo que se le veía respirar y decir a ese señor era mucho odio, tanto a la guerrilla de las Farc como a los indígenas por haber estado en el proceso del secuestro de la hermana (...) y su vocación es de bandido, igual que nosotros. Si hoy me preguntan una respuesta personal, digo sí: él tuvo que ver en eso, porque no hay otra, es que no hay otra, no había cómo asesinar a esos señores indígenas por un tema de nosotros, de paramilitarismo, no lo había”, señaló contundentemente Gelvez.

Entrando en más detalle de la reunión, Gelvez Albarracín aseveró que “se habló del tema de que la muerte de la hermana, y ese día le escuché al señor Mattos, que los indígenas de esa región tenían escondida a la hermana, guardada, y según el decir de él, era que la tenían los señores indígenas de esa parte alta de la Sierra Nevada, eso lo escuché ese día” indicó.

Según Gelvez Albarracín posteriormente hubo otra nueva reunión entre Carlos Mattos, Alfonso Macías, Adán Rojas y oficiales de la Fuerza Pública, pero en esa ocasión, Macías le pidió quedarse afuera. ‘El Canoso’ sugirió que es posible que en dicho encuentro se haya adelantado la “coordinación” de lo que ocurrió después y hoy es motivo de investigación.

De hecho continuando con su relato, ‘El Canoso’ hizo alusión a su tiempo privado de la libertad donde señala que accedió a más información de los hechos: “después ya uno de estar preso, de encontrarse en la cárcel con los que compartieron con uno esa locura donde nunca debimos haber estado, uno se daba cuenta que el señor Mattos también pasó en calidad de detenido, con una cantidad de conocimiento que tenemos por medio de los medios de comunicación por lo que ha hecho y deshecho el señor Mattos”, afirmó.

Gelvez asimismo afirmó que durante el proceso de Justicia y Paz, indicó que un informante fue quien entregó a los líderes indígenas a los Rojas para que fueran torturados y asesinados.

Adicionalmente, el exjefe paramilitar mencionó que los Mattos también financiaron la llegada de los grupos paramilitares al departamento del Cesar.”Esa parte que yo dije, de que los señores Mattos no apoyaron esto, yo después tuve conocimiento, que ellos también dieron dinero para la conformación del primer grupo de Autodefensas que se creó para esta época en el Cesar, del cual nosotros teníamos la base en la finca Bethania de un señor que le decían “El culón” Restrepo que llegaba en avioneta ahí a visitarnos; el señor vivía en Barranquilla por la 72, yo fui dos veces al apartamento de él y ahí fue donde conocí a Fidel Castaño” (2:43:00)

Pero eso no es todo, ‘El Canoso’ en su testimonio profundizó que ese primigenio grupo paramilitar que estaban conformando y estaba realizando sus primeras acciones criminales en el Cesar, pernoctaba en lugares como la hacienda Bethania (entre El Copey y Bosconia donde se trabaja ganado Brahman Rojo), del reconocido empresario Luis Restrepo (nunca judicializado) que, asegura, era cercano a Fidel Castaño y coordinaba acciones con el señalado para-empresario Alfonso Macías Vargas y el paramilitar Darío Laíno Scopetta en los noventas.

Es más, aseveró que a esa finca, que era su sede de operaciones, llegaban integrantes del Ejército y la Policía para planear operaciones que terminaron en “ríos de sangre” que corrieron en esos años.

Gelvez Albarracín también señaló que otro de los lugares en los que se asentaron en algunas ocasiones fue la Finca La Flores, propiedad del exministro de agricultura, Carlos Murgas, y que de hecho, en algunas oportunidades durmió en su casa en Valledupar.

“En dos ocasiones nos escondimos en la finca Las Flores, porque el jefe de seguridad de esa finca era un teniente o capitán del Ejército y nosotros nos escondíamos ahí en esa finca y dormíamos ahí cerca a la casa principal. Esa finca es del doctor Carlos Murgas que fue ministro de agricultura. (...) yo particularmente dormí en la casa de Murgas que queda en la plaza principal Alfonso López, ahí me quedé yo varias veces” sostuvo bajo juramento.

Por otra parte, aseveró que el coronel (r) Lino Sánchez Prada, condenado en su momento por la masacre de Mapiripán, les entregaba los listados de personas perfiladas como supuestos auxiliadores de la guerrilla para matarlos; esto, a inicios de los 90 cuando “El Canoso” integraba esa naciente estructura paramilitar y Sánchez Prada comandaba el Batallón de Inteligencia 1 (RIME).

Finalmente, señaló que coordinaban operaciones con el comandante del Batallón La Popa en el 90. “nosotros siempre estuvimos dentro del Batallón La Popa y dormíamos en una casa en el barrio El Millón de Valledupar, que nos decían que esa casa era del cantante del Binomio de Oro, Rafael Orozco, nosotros nos escondíamos en esa casa”, dijo.

Según El Canoso, se mezclaban en los camiones con los militares del Batallón La Popa, con apoyo de un teniente de apellido Novoa y afirma, con conocimiento del comandante de esa unidad militar, para cometer sus fechorías o, combatir a la guerrilla.