¡Casi noquea a su preparador! El brutal nivel con el que entrena Mike Tyson

En un video que circula en las redes sociales se aprecia el impresionante nivel con el que el boxeador estadounidense Mike Tyson entrena.

En las imágenes se aprecia una serie de contundentes golpes que da el veterano boxeador a su entrenador. Sin embargo, es tanta la potencia de su gancho derecho que en el último instante casi le pega en la cara al preparador.

El video de tan solo siete segundos demuestra que Tyson está listo para volver al cuadrilátero, lo cual espera hacer pronto en su máximo nivel.

Tyson es uno de los boxeadores más recordados en ese deporte por su potencia en cada golpe.

Mike Tyson’s trainer is probably thinking “I don’t get paid enough for this”



pic.twitter.com/8wBrrVSfnV