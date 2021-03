Cero y van cuatro: James Rodríguez se perderá otro partido con el Everton

El entrenador italiano Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación este viernes previo al partido de Premier League ante el Burnley este sábado a las 12:30 de la tarde en Colombia.

El DT del Everton confirmó el regreso del defensa colombiano Yerry Mina a la convocatoria, pero también la ausencia por cuarto partido consecutivo de James Rodríguez, quien recayó en sus molestias físicas.

“Acerca de los rumores alrededor de James, jugó muy bien ante el Manchester United y el Liverpool, pero no está al 100%. Ahora tiene un pequeño problema”, dijo.

| @MrAncelotti says Yerry Mina is back available for #EVEBUR.@jamesdrodriguez will miss the game as Carlo clarifies his fitness situation, while Sigurdsson faces a late assessment in training today. pic.twitter.com/IhURhSYXYF