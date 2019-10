Conozca cómo quedaron los grupos del torneo de ascenso en Colombia

El torneo de ascenso en el fútbol colombiano entró en su recta final luego de terminar el todos contra todos del segundo semestre, donde se definieron los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales.

La Dimayor sorteó este lunes los grupos en los que estarán participando los ocho clasificados del Torneo Águila, que quedaron integrados por Quindío, Chicó, Bogotá, Cortuluá, Pereira, Real Cartagena, Fortaleza y Tigres.

El grupo A quedó conformado con Deportes Quindío, Cortuluá, Pereira y Tigres; mientras que la llave B estará integrada por Chicó, Bogotá, Real Cartagena y Fortaleza.

La primera fecha se disputará el próximo 19 y 20 de octubre con los juegos Pereira vs. Tigres y Cortuluá vs. Quindío, por el grupo A, mientras que los juegos Chicó vs. Fortaleza y Bogotá vs. Real Cartagena lo harán por la zona B.

Según estableció la Dimayor, la segunda fecha se disputará el 23 de octubre, la tercera entre el 2 y 3 de noviembre, mientras que la cuarta, quinta y sexta jornada se jugarán 9, 13 y 16 del mismo mes. La final del segundo semestre será entre el 23 y 27 de noviembre.