Conozca los rivales de América de Cali y Santa Fe en la Copa Libertadores 2021

Finalizó el sorteo de la Copa Libertadores y los equipos colombianos ya conocen a sus rivales en la fase de grupos de la competición.

Independiente Santa Fe tiene un difícil grupo porque enfrentará a River Plate (Argentina), Fluminense (Brasil) y el ganador entre Bolívar y Junior de Barranquilla.

Por su parte, el América de Cali tendrá que medirse ante Cerro Porteño (Paraguay), Atlético Mineiro (Brasil) y Deportivo La Guaira (Venezuela).

Finalmente, Atlético Nacional, de vencer a Libertad, entrará en el grupo F en donde enfrentará a Nacional (Uruguay), Universidad Católica (Chile) y Argentinos Jrs (Argentina).

The #Libertadores Group Stage draw in full!



Action starts on April 20th! pic.twitter.com/PAHeRNuAdq