Cornellá-Barcelona y Alcoyano-Real Madrid en dieciseisavos de la Copa del Rey

Cornellá-Barcelona y Alcoyano-Real Madrid son dos de los emparejamientos de dieciseisavos de final de la Copa del Rey tras el sorteo celebrado este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El Barcelona apenas tendrá que recorrer diez kilómetros, los que separan el Camp Nou del Campo Municipal de Cornellá, para afrontar este derbi catalán al que acude como claro favorito por la diferencia de categoría de su rival. Aun así, el conjunto que dirige Ronald Koeman no se debe confiar puesto que el Cornellá sigue vivo en la competición tras superar en la anterior ronda al Atlético de Madrid, líder de la Liga Santander.

Hasta Alcoy viajará el Real Madrid para medirse al Alcoyano, de Segunda B, que en la ronda previa eliminó al Huesca, de Primera.

De esta forma, el conjunto blanco volverá a visitar la ciudad alicantina ocho años después de hacerlo por última vez el 31 de octubre de 2012. En aquella ocasión, venció 1-4 en la ida de los dieciseisavos de final.

Los dos actuales finalistas de la última Copa del Rey, aún sin disputar, también se medirán a equipos de Segunda B que superaron a otros conjuntos de Primera en la anterior ronda.

El Athletic Club de Bilbao lo hará con el Ibiza, que eliminó al Celta de Vigo, y la Real Sociedad con el Córdoba, que sorprendió al Getafe.

Los otros dos equipos restantes de Segunda B, el Navalcarnero y la Peña Deportiva, se medirán a Eibar y Valladolid, que intentarán no pasar tantos apuros como en la ronda anterior frente a Las Rozas y Marbella, respectivamente.

El último equipo en levantar el título de Copa, el Valencia, que lo hizo en 2019, se medirá en dieciseisavos al Alcorcón de Juan Antonio Anquela, que conoce bien las mieles del éxito en la Copa del Rey al eliminar en 2009 al Real Madrid.

La Rosaleda acogerá el derbi andaluz entre el Málaga y el Granada, dos ciudades separadas por 135 kilómetros y cuyos equipos se vieron las caras por última vez en competición oficial en abril de 2019 en Segunda.

Más lejos se tendrá que ir el Almería, que viajará hasta Vitoria para medirse al Alavés, el Betis que lo hará hasta Gijón para visitar al Sporting y el Cádiz, que tras los apuros de eliminar al Pontevedra en los penaltis, se enfrentará al Girona.

El Leganés recibirá en Butarque al Sevilla, ganador del título en 2010 y que desde entonces llegó dos veces más a la final, en 2016 y 2018, aunque en las dos ocasiones se quedó sin el trofeo.

Uno de los equipos más en forma de Primera, el Villarreal, tomará el avión para visitar el Heliodoro Rodríguez López, dónde se medirá al Tenerife, que espera olvidar sus penas ligueras en el torneo copero.

Los enfrentamientos entre Espanyol y Osasuna, Rayo Vallecano con Elche y Fuenlabrada frente a Levante completan los emparejamientos de dieciseisavos de final.

