Daniel Torres espera llegar a ser titular del Real Zaragoza

En diálogo con Deportes W el volante colombiano Daniel Torres se refirió a su reciente participación en el equipo español, Real Zaragoza, “llevo pocos días, pero estoy muy bien”.

El Real Zaragoza se encuentra en la Segunda División española, la cual se podría decir que tiene diferencias en cuanto a ritmo, velocidad, infraestructura y demás con la Primera División, frente a esto opinó el jugador, “las dos divisiones son de gran competición, tienen muy buen nivel. La gran diferencia la hace la técnica que puede tener la Primera División en movimientos de velocidad y hace que sea más difícil este fútbol”.

Daniel Torres se integró al Real Zaragoza desde hace unos días, el tema de ser titular es la idea de cualquier jugador, sobre esto el colombiano dijo que “es la idea, esperemos que se pueda dar pronto, pero es importante que pueda conocer el funcionamiento del equipo, a los jugadores, porque es bastante diferente la manera de jugar con la que vengo”.

El también jugador de la tricolor se refirió a su intención de volver a sumar minutos con el equipo que dirige Carlos Queirozz, "nunca he dejado de trabajar por estar en la Selección. No he podido tener continuidad, pero personalmente he trabajo para este tipo de oportunidades".

