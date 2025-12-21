Petro habló de lawfare por cárcel a Bonilla y Velasco: “Buscan foto de presos para ganar elecciones”

En la mañana de este domingo 21 de diciembre, el presidente Gustavo Petro volvió a reaccionar con dureza a la decisión judicial que envió a prisión a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Así lo expresó el mandatario:

“Así de simple: quieren cárceles para nosotros y luego empezarán con lo que saben hacer. Solo quieren la foto de gente presa para ver si ganan las elecciones. Ya no hay reglas democráticas para ellos. Ya no existe la noción de Patria para ellos. Están desesperados por la ansiedad de la codicia”.

Petro aseguró que ninguno de los dos exministros debería estar en prisión, pues —según dijo— las partes no solicitaron medida de aseguramiento y el juez de garantías “no podía extralimitarse”. A su juicio, la decisión coincidió con la vacancia judicial para asegurar el impacto mediático: “Venía vacancia y la foto”.

Por eso, agregó: “Ni mi hijo, a pesar de sus errores personales, tenía que ser encarcelado como pedía la fiscal Laborde y su amiga Vicky”.

El jefe de Estado comparó estos hechos con otros procesos judiciales y advirtió un uso político de la justicia: “Estamos ante el ‘lawfare’ de hecho y así resistiremos hasta el último día”, afirmó, insistiendo en que su Gobierno seguirá “del lado de los intereses del pueblo y del Estado Social de Derecho”.

En su mensaje, Petro también reconoció que sí ha habido casos de corrupción en su Gobierno, pero recalcó que han sido detectados y denunciados por la propia administración. Señaló investigaciones y acciones en sectores como salud, Fomag, DIAN y Polfa, y sostuvo que su Gobierno entregó pruebas a la justicia y desmontó redes corruptas.

“No se aguantan otros cuatro años más de progresismo, la codicia no los deja, necesitan rejas, rejo y sangre y, sobre todo, muchísimo dinero del pueblo para sus haciendas que valorizan con carreteras, y de paso se roban los dineros de la contratación”, añadió.

Sobre el caso de Bonilla, el presidente defendió al exministro al recordar que el Congreso hundió el presupuesto de 2025, lo que —según Petro— sería una “prueba favorable contundente” frente a la acusación de compra de congresistas. “Esa prueba la prensa la silencia”, aseguró.

La magistrada Rosero que liberó a Uribe, no quiso ni escuchar la defensa en dónde se le dijo que el profesor Ricardo Bonilla, mi ministro de hacienda, había estado en cuidados intensivos, e insensible y sin reconocer las normas que la obligaban a no sobrepasar las peticiones de… https://t.co/BHus2pqKgL — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 21, 2025

