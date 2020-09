¿Discípula de Tony Hawk? Video de Shakira haciendo skate le da la vuelta al mundo

La cantante barranquillera Shakira publicó un video en su cuenta de Instagram en el que aparece haciendo skateboarding como toda una profesional.

En las imágenes la colombiana muestra que no solo sabe cantar, sino que también es muy buena montando patineta.

“Me encanta patinar al atardecer”, escribió Shakira.

Los seguidores de la artista no dejaron pasar la oportunidad para ‘bañarla’ nuevamente en elogios.

“¿Habrá algo que no hagas bien? (…). Eres la persona más genial en el planeta (…). No puedo creer que también patines”, son algunos de los comentarios de usuarios en la publicación.

I love skating at sunset (and Sasha loves this song!) pic.twitter.com/2H93xFAViU