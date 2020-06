"División en Dimayor hace que la gente crea menos en la institucionalidad": Mindeporte

En entrevista con El VBar de Caracol Radio, el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, habló acerca del reinicio del fútbol profesional colombiano y opinó sobre la división que hay en estos momentos en la Dimayor.

"La división en la Dimayor viene desde hace tiempo, son cuestiones internas que ellos deben definir. Lo que sí puedo decir como ministro del Deporte es que en este momento no le está haciendo bien al fútbol ni a la imagen de la Dimayor. Lo único que se está haciendo es que la gente cada vez crea menos en la institucionalidad", expresó Lucena.

Cabe recordar que en la asamblea extraordinaria de la Dimayor, realizada de manera virtual el pasado 27 de junio y que contó con la presencia de los 36 clubes asociados, se declaró desierta la convocatoria que buscaba la empresa que aplicaría los protocolos para el regreso del fútbol en el país, gracias a que las propuestas no cumplieron con los criterios fundamentales. Dado esto, surgió la posibilidad de que cada equipo realice sus pruebas por separado, pero el ministro no ve tan factible esta opción.

"Primero había mucho afán: 'que el Gobierno se demoraba y que no entregaba'. La cantidad de protocolos que teníamos para aprobar era alta, pero esperábamos que una vez se aprobaran, la empresa para llevarlos a cabo ya estuviera definida para volver a tener fútbol en Colombia. Seguimos esperando que sea una firma la que en términos generales controle esos protocolos. Me enteré que quieren que cada equipo tenga sus propios protocolos. Llamé al ministro de Salud y me dijo que ningún protocolo se puede salir de lo que ya está designado por el Ministerio y si lo van a hacer individualmente, debe ser avalado por MinSalud y vigilado por cada Secretaría de Salud local", comentó.

Por otro lado, con respecto a la reestructuración del fútbol dijo que, “no es el momento, pero sí hay que hacer el debate más pronto que tarde. Ahora debe preocupar más empezar el torneo y los entrenamientos de manera adecuada. En general, en el sistema nacional de deporte colombiano hay muchas cosas buenas que se pueden hacer y el fútbol no es la excepción, pero no es el momento".

Finalmente, destacó la voluntad que tiene el Ministerio de Deportes para ayudar a la realización y desarrollo de la Liga Femenina.

“Sabíamos que en el informe que envió FIFA había un margen bastante amplio entre Australia/Nueva Zelanda y nosotros. Teníamos la intención de trabajar estos tres años por mejorar la plataforma. Perdimos la sede del Mundial, pero no vamos a perder el impulso para desarrollar la liga profesional femenina. Sigo pendiente de eso, hablando con las jugadoras y esperamos que la Dimayor, como ha gestionado lo del fútbol masculino, empiece a ayudar con el fútbol femenino".

