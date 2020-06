“Tuve una oferta en verano, pero no me dejaron ir por distintos temas”: James Rodríguez

En una charla con Rio Ferdinand en The Locker Room, James Rodríguez confirmó que llegó a tener una gran oferta en el verano del año anterior. Aunque no compartió el nombre del equipo, el jugador colombiano dijo que se quedó por decisión del Real Madrid, en el que ha jugado pocos minutos desde la reanudación de La Liga.

"Quisiera haberme ido con los últimos tres años aquí. Este año me quedé porque en el verano pasado tenía una buena oferta de un club, no quiero decir nombres, y sabía que aquí no iba a jugar mucho, pero no me dejaron ir por distintos temas. Este año estoy aquí porque las circunstancias se dieron, no porque quise. Pero aquí estoy, aprendiendo cada día. Espero que en el futuro pueda jugar más, creo en mi talento y en mi trabajo de cada día", expresó Rodríguez.

Lea en La W: Va a ser difícil no ver la bandera colombiana en la carretera: Daniel Felipe Martínez

Además, se refirió a los últimos entrenadores que han dirigido al equipo merengue, “Los tres son muy buenas personas. Todos saben lo que era Carlo (Ancelotti) y lo que confió en mí. Con Rafa Benítez estuve poco tiempo porque a los 4 meses ya estaba fuera. Con Zidane, la primera parte jugué poco porque cuando se ganan cosas con unos jugadores se confía más en ellos. De los tres técnicos aprendí cosas buenas y malas y con este último he jugado poco".

Cabe recordar que el volante ha sonado varias veces para el Manchester United y reconoció que estuvo muy cerca de llegar al club inglés antes de ser fichado por el Mónaco en el 2013.

"Hubo charlas. Mi representante, Jorge Mendes, tiene muy buena relación con el club. Uno sueña siempre con poder llegar allá, como a todo club grande. El Manchester es un equipo que vi siempre desde muy niño y estaba Rio (Ferdinand), Giggs, Scholes, muchos jugadores de calidad. Por qué no llegar allí en ese año, pero no se dio. Creía que debía ir a un club que no era tan grande. Fui a Francia antes del Mundial y mi pensamiento era hacer una buena Copa Mundo, marcar goles, estar en un buen nivel e ir a un club grande y se dio lo del Real Madrid", contó.

Lea también: Muy pronto verán a un piloto francés ganar una Gran Premio, es mi meta: Pierre Gasly

Por otro lado, el colombiano habló de las buenas sensaciones que tiene cuando juega con la Selección y destacó el ciclo de José Pékerman en la tricolor, “Cuando me pongo la camiseta de la Selección Colombia siento que me infla, es como si tuviera poderes. Siempre quiero jugar bien y ganar. Estoy en la Selección desde los 20 años, hemos hecho cosas grandes con la ayuda de mis compañeros y estuvimos con un cuerpo técnico muy bueno. Hay jugadores que son top y con la camiseta del país cuesta más, estás jugando por mucha gente. Hay que estar fuerte de la mente para sobresalir cuando se juega por un país".

Ahora, James se enfoca en el final de temporada con el Real Madrid que busca el título de La Liga con el Barcelona.