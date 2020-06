Muy pronto verán a un piloto francés ganar una Gran Premio, es mi meta: Pierre Gasly

Pierre Gasly, piloto de la Scuderia Alpha Tauri, habló sobre la manera en que se vivió la cancelación del Gran Premio de Australia por motivo de la pandemia “estábamos a horas de arrancar cuando todo se canceló, nadie sabía que estaba pasando. Todo era extraño” igualmente comentó que no tenían respuestas de parte de la Fórmula 1 y que posteriormente inició el confinamiento; “intentamos mantenernos en forma y ahora sólo esperamos poder arrancar”.

Se refirió a su salida de Red Bull en la temporada anterior, comentó que fue complicado de asimilar ya que es una persona muy competitiva y que no pudo mostrar todo su potencial en el equipo “intente mejorar nuestra situación porque debíamos tener mejores resultados de los que estábamos teniendo. Yo no era feliz, el equipo no era feliz, muchas cosas pasaron. No puedo decirlo todo, pero fue un tiempo complicado”; así mismo, mencionó que la decisión de volver a Toro Rosso fue la adecuada ya que pudo lograr un pódium en Brasil.

“En la Fórmula 1 todo se mueve muy rápido, hace dos años Carlos Sainz era mi compañero en Toro Rosso y ahora firmó con Ferrari”.

Habló sobre la generación actual de pilotos franceses en la F1, ya que Alain Prost ha sido el único corredor galo que ha logrado el campeonato mundial y lo hizo por última vez en 1993. Manifestó que su meta es ser campeón y que dentro de poco habrá un corredor francés que logre el campeonato o que vuelva a ganar algún Gran Premio.

“El año pasado, Toro Rosso, hizo la mejor temporada en Fórmula 1. Finalizamos sextos en el mundial de constructores, obvio queremos hacerlo mejor y la meta es terminar quintos” comentó, sobre el objetivo para su escudería en esta temporada.

Por último, se refirió a la serie de Netflix, Formula 1: Drive to Survive, comentó que le gustó la producción, pero en particular el último episodio ya que lo muestran en el pódium de Brasil, “me gustó que se muestran cosas que generalmente no se ven para los espectadores, sólo se ven personas con el casco corriendo, pero no se les conoce en realidad ni lo que hay detrás de cada uno (…) Netflix hizo un gran trabajo”.

