Egan Bernal en su primer rueda de prensa como virtual campeón del Tour de Francia

Durante la rueda de prensa que dio el colombiano Egan Bernal aprovecho para agradecer a la prensa colombiana por informar y mostrar a todos los colombianos lo que ha venido pasando dentro del Tour. Por otra parte, comentó que después de la lesión que tuvo en el Giro de Italia su única motivación era el Tour de Francia: “desde octubre del año pasado estábamos planeando el giro, llegó un momento en que se planteó no hacer giro y hacer tour, pero yo estaba enfocado en el giro. Ahora estoy a punto de ganar el Tour de Francia y eso es increíble.”

Además, Egan aseguró que no sabe si cree en las casualidades: “lo único que sé es que si no me hubiera caído en el Giro seguramente no estaría en esta posición. Justo después de la caída del Giro, estaba ahí con la clavícula rota y yo solo estaba preocupado por el Tour.”

En cuanto a la imagen que proyecta ahora el joven colombiano, expresó que: “todo pasa tan rápido que no dimensiono lo que está pasando ya que he estado muy ocupado, ni siquiera me queda tiempo para hablar con mi familia.”

Para finalizar, Bernal aseguró que: “Colombia siempre ha tenido muy buenos ciclistas, muy buenos escaladores. No habíamos podido con esta carrera y con la suerte de Dios mañana voy a ser el primer colombiano en hacerlo.”