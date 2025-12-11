Fomag suspende servicios con Ramédicas, operador más grande de medicamentos a maestros en Bogotá

El vicepresidente del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), Herman Bayona, anunció que, tras una revisión detallada del servicio de suministro de medicamentos en Bogotá, identificaron graves incumplimientos por parte del gestor farmacéutico Ramédicas y por lo cual ya no continuarán con ese operador, el más grande en Bogotá.

“Entre las principales fallas se registran entregas parciales, incompletas o tardías de medicamentos; pendientes que, pese a la obligación de despacho en máximo 24 horas, superan los 8, 10 y hasta 15 días; y problemas operativos similares en Antioquia y Cundinamarca”, señaló la entidad en un comunicado.

A ello agregó que pese a que este prestador ha recibido más del 75 por ciento de los pagos contractuales, su operación continúa afectando la garantía del derecho fundamental a la salud de los docentes y sus familias.

Debido a esta situación, el FOMAG anunció que “decidió suspender la contratación con Ramédicas y avanzar en la transición hacia dos nuevos gestores farmacéuticos, que iniciarán operación en un plazo estimado de 8 a 10 días”.