El delantero marfileño del Lille Nicolas Pepe ficha por el Arsenal

El delantero marfileño Nicolas Pépé (24 años), que jugaba desde hace dos años en el Lille, se comprometió por el Arsenal por una duración no comunicada, según ambos clubes, que oficializaron este jueves el traspaso por un monto récord para los Gunners.

Welcome to The Arsenal, Nicolas Pepe 🤩



🇨🇮 #PepeIsHere ⚡️ pic.twitter.com/nXJIB9XdLW