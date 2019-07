El francés Julian Alaphilippe gana la tercera etapa y es el nuevo líder del Tour

Julian Alaphilippe, quien ganó la etapa tres y consiguió la maillot amarillo, pasó en solitario en el muro de Mutigny, a 16 kilómetros de meta, y consiguió sacar 26 segundos de ventaja. En segunda posición llegó el australiano Michael Matthews y tercero fue el belga Jasper Stuyven.

Esta es la tercera vez que el corredor de 27 años, Alaphilippe gana una etapa en la aclamada competencia que se da cita cada año en las montañas francesas, además, después de cinco años, se convirtió en el primer francés en llevar el maillot amarillo desde que lo luciera Tony Gallopin en 2014.

"Tuve cuidado de no verme involucrado en ninguna caída. Sentí que no iba demasiado mal de piernas, en la última subida difícil. Pero no pensaba quedarme solo tan lejos de meta. Cuando vi que tenía 30 segundos, lo di todo", aseguró Julian Alaphilippe.